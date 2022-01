Bocci: “Alvarez? La Fiorentina ha solo un vantaggio rispetto alle big. E i soldi”

Alvarez dopo Ikoné e Piatek? La Fiorentina può giocare una carta a suo favore

Ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista Alessandro Bocci ha detto la sua sul momento viola, in particolare sulle prospettive per la stagione dopo gli arrivi di Ikoné e Piatek: "L'arrivo di Piatek è un buon segnale, la Fiorentina si è mossa benissimo e mi auguro che l'inserimento sia rapido e soprattutto che non sia propedeutico alla cessione imminente di Vlahovic. La società viola ha capito che con l'arrivo di Italiano si possono bruciare le tappe e ha deciso di fare due investimenti per tentare di arrivare in Europa praticamente da zero. Se in estate era più difficile accontentare il tecnico, e che prendere un quinto esterno tanto per prendere non era la soluzione giusta, si sono mossi con grande anticipo per avere Ikoné a gennaio.