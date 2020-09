Bocci: “A Milano la Fiorentina giocherà in ripartenza. Alla Viola serve un giocatore forte…”

Il giornalista Alessandro Bocci è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Domani prevedo Kouamè in campo, visto che sarò una partita di ripartenza. Non mi sorprenderebbe neanche vedere Vlahovic in campo, trovo più complicata l’ipotesi Cutrone. A differenza della partita contro il Torino sarà una partita più verticale, speriamo di non vedere la partita vista a San Siro la scorsa stagione. Biraghi? Vediamo se sarà sempre questo. Per lo stadio andrà trovato un compromesso. Mi piacerebbe vedere l’arrivo di De Paul in viola, poi se arriva Milik meglio ancora. Se va via Chiesa serve un giocatore forte