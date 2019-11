Boateng sul razzismo: “Addosso restano cicatrici che non si possono cancellare”

Kevin Prince Boateng ha lanciato il suo appello attraverso il profilo twitter ufficiale della società viola.

Ecco le sue parole in vista della sfida di domenica al Bentegodi, stadio che solo poche settimane fa è stato teatro dell’ultimo episodio di razzismo sui campi italiani con vittima in questo caso Balotelli.

L’attaccante viola si augura che i tifosi gialloblù “abbiamo imparato la lezione” vista anche la pena sospesa per il settore est della curva veronese [LEGGI QUI] .