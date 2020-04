Boateng: “Con Montella non ci siamo capiti. Triste per com’è andata a Firenze”

Intervistato da Sky Sport, Kevin-Prince Boateng, attaccante della Fiorentina in prestito al Besiktas, ha parlato delle breve esperienza in maglia viola:

Per rendere al massimo devono combaciare tanti dettagli, sono arrivato a Firenze con tanta voglia. Era la piazza giusta con una tifoseria calda. Con la maglia numero dieci ho avuto la pressione di fare un gol o un assist in più. Non sono felice per com’è andata. Sono arrabbiato, non hanno visto il vero Boateng. Montella? Non ci siamo capiti. Ha cambiato l’idea che aveva all’inizio, non voleva più l’attaccante che andasse incontro al pallone.