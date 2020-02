Boateng al Besiktas, i dettagli sul trasferimento: “Riscatto gratuito dopo 10 presenze”

E’ accaduto tutto così in fretta che qualche dettaglio era rimasto in sospeso. Parliamo del passaggio di Kevin Prince Boateng al Besiktas nell’ultimo giorno del mercato di gennaio. La formula è quella del prestito anche se ci sono alcune condizioni che possono rendere il trasferimento definitivo. Le ha spiegate Emre Kocadag, direttore generale del club turco: “Dopo 10 presenze per almeno 45 minuti, il contratto di Boateng sarà esteso automaticamente per la prossima stagione. Una partita è già stata giocata, ne mancano altre 9” ha detto a ghanasoccernet.com. Secondo quanto emerge dallo stesso sito, il Besiktas non pagherà niente alla Fiorentina per il cartellino, ma si accollerà solo lo stipendio del giocatore. BOATENG E L’ESORDIO PAZZESCO IN TURCHIA