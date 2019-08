Stefano Bizzotto, giornalista della Rai, è stato intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb, e ha parlato della Bundesliga, campionato al quale la Fiorentina sembra guardare con molto interesse. La chiacchierata parte da Diego Demme:

“Nel 2017 doveva fare la Confederations Cup, poi per problemi fisici non riuscì a disputarla con i tanti giovani selezionati da Low. Poi da quel periodo è un po’ sparito dai radar e a volte non è stato titolare neanche nel Lipsia. E’ un giocatore che fa legna, canta e porta la croce. Uno di quei calciatori che un tecnico vorrebbe sempre avere… Non è un gigante ma il suo lo fa. Si inserisce e cerca le conclusioni. E non avrebbe, credo, il problema della lingua. Suo padre è calabrese e il nome Diego è in omaggio a Maradona”.

Quindi Bizzotto si è soffermato su Rebic:

“Uno dei calciatori che sono più progrediti nell’ultimo periodo. Seguivo spesso il Verona e poi vederlo in una finale mondiale ha fatto effetto. Ha svoltato, è forte nell’uno contro uno, in più conosce il campionato italiano. Adesso è un giocatore fatto e finito“.