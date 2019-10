Bisoli: “Montella fortunato con Chiesa e Ribery: ha trovato la quadra”

Doppio ex di Fiorentina e Brescia, e padre del centrocampista biancazzurro Dimitri, Pierpaolo Bisoli ha parlato del match di lunedì ai microfoni di Radio Bruno: “Un grandissimo giocatore come Castrovilli l’anno scorso in B era considerato normale, messo nel contesto giusto può diventare un giocatore importante”. Sul Brescia: “Ha fatto buone prestazioni con Napoli e Juventus ma non è bastato, questa è la differenza tra A e B dove un campione stravolge ciò che è stato preparato in settimana”. Sulla Fiorentina: “Tutti vorremmo giocatori come Chiesa e Ribery che non danno punti di riferimento, Montella se li è ritrovati. Ribery si è rimesso in gioco, dimostrando che tipo di giocatore è ancora. E avere contro uno come Chiesa ti crea problemi. Gli si chiede sempre una corsa in più, non può essere sempre lucido. Arriverà il momento in cui ne farà una in meno per essere più freddo sotto porta. Montella? Sta trovando la quadratura, dopo un momento in cui poteva anche essere sostituito. La Fiorentina ora ha un futuro assicurato con tanti giovani”.