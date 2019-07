Bisoli: “Della Valle criticati, ma Fiorentina nell’élite del calcio con loro”

Intervistato da TMW, l’ex viola Pierpaolo Bisoli ha parlato così della Fiorentina e di Federico Chiesa:

I Della Valle sono stati criticati ma con loro per tanti la Fiorentina è stata nell’élite del calcio. E’ vero che nel calcio ci si stufa ma la Fiorentina nel loro periodo era comunque entrata più di una volta in Champions. Ora ci sono buoni propositi però poi nel calcio bisogna vincere. Caso Chiesa? È una spina. È giusto tenerlo oppure darlo via e rifare la squadra? Non so dire quale sia la soluzione migliore anche perché non conosco a fondo la situazione. A quella cifre, 70-80 milioni, si possono rifare le squadre però è anche vero che servono i grandi campioni. Ma devono rimanere con lo spirito giusto. Bisogna capire se il giocatore è coinvolto nel progetto societario.