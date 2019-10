Bisantis (Radio Rai): “Ecco cosa manca alla Fiorentina, mi aspetto nuovo assetto senza Ribery”

Giuseppe Bisantis, collega di Radio Rai ieri inviato al Franchi per Fiorentina-Lazio, ha espresso un parere sui viola di Montella:

Sull’episodio di Ribery nel finale non avevo fatto caso allo spintone, le tre giornate ci stanno. Sarà una perdita importante, è un giocatore fondamentale che stava trovando la condizione migliore. Il finale di ieri avrà ripercussioni anche sul futuro immediato della Fiorentina. La partita era avviata sul pari prima dell’episodio finale, poi è arrivata la fiammata della Lazio quando meno ci se lo poteva aspettare: l’errore dei viola è stato quello di non privilegiare la migliore condizione fisica rispetto a un avversario che veniva dall’impegno di coppa. Forse Montella poteva provare a vincerla. Non penso che alla Fiorentina siano state prese le misure: Ribery, Chiesa e altri sono imprevedibili e non danno punti di riferimento. Ora bisognerà studiare un nuovo assetto: mi aspetto una punta più statica e più potente (forse Pedro, oppure Boateng). Quello che probabilmente manca è la continuità: la Lazio ha un impianto di gioco più radicato e un gruppo che si conosce meglio. Nonostante questo perde partite inaspettate e punti importanti per competere con le prime forze della Serie A.