Birindelli: “Spalletti alla Fiorentina tirerebbe fuori la rabbia agonistica”

Alessandro Birindelli, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di TMW della situazione di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina e delle voci riguardanti Luciano Spalletti e la Viola:

La Fiorentina non mi sembra una squadra convinta. Gioca bene, ma gli manca quella convinzione e quel carattere per vincere le partite. Mi dispiace perché Montella ha sempre fatto tanti sacrifici, lo conosco bene perché siamo cresciuti insieme. Spalletti può essere una delle figure che potrebbe tirare fuori la rabbia agonistica che vedo a sprazzi nei viola. Manca forse un giocatore come Veretout, che in mezzo al campo ti trascina la squadra non solo dal punto di vista tecnico, ma proprio della mentalità. Alla Roma si sta rivelando fondamentale dopo l’addio di De Rossi. Se non ci sono questi profili, la squadra rimarrà l’eterna bella