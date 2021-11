Birindelli: “Che bravo Italiano, adesso chiunque apprezza il cambiamento viola”

Il parere sulla partita di domani e sul lavoro del tecnico viola

"Con la Fiorentina di Batistuta e Rui Costa è stata sempre una partita difficile, con bellissime cornici di pubblico. Se a Torino sentono la partita? Certo, anche perché il rischio di fare brutte figure è sempre dietro l'angolo: quel 4-2 non se l'è dimenticato nessuno. In particolare, sentivamo le gare contro Fiorentina e Inter. Italiano contro Allegri? Bisogna essere realisti, credo che Allegri abbia trovato delle difficoltà nel far rifiorire il senso di appartenenza, prima del bel gioco arriva questo. Italiano invece ha portato un entusiasmo allucinante, Bonaventura sta facendo uno dei migliori campionati degli ultimi anni e Vlahovic si sta confermando. E' una squadra solida che trascina il proprio pubblico, bravissimo l'allenatore in così poco tempo. Anche chi non sa di calcio apprezza la Fiorentina e il suo cambiamento. Credo che Italiano stia lavorando per non sbilanciarsi troppo come invece accade ancora alle volte. Terzini? Dipende da cosa serve all'allenatore, oggi va molto di moda il tre e mezzo, con uno che spinge e uno bloccato. Odriozola e Venuti hanno caratteristiche diverse ma possono crescere entrambi".