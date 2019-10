Biraghi sogna in grande: “Voglio lasciare un segno nella storia dell’Inter”

Cristiano Biraghi, terzino sinistro dell’Inter tornato ad Appiano dopo diversi anni di prestiti e i due a Firenze, parla così ai microfoni di Sky:

È sempre un onore ed una emozione giocare con la maglia dell’Italia, anche se non è più la prima volta. Ora testa all’Inter, abbiamo una gara importantissima domenica e conta tanto rientrare con la testa giusta. Gli infortuni fanno parte della stagione, sono due giocatori importanti ma speriamo che si riprendano al più presto. Ma siamo comunque tranquilli, abbiamo altri giocatori che faranno bene al loro posto. Conta essere pronti. Inter? Un sogno che si è realizzato, sono andato via che ero un ragazzino e sono tornato da uomo. È l’obiettivo per cui ho lavorato tutti i giorni, voglio lasciare un segno nella storia di questa società.