Biraghi: “Partite ravvicinate non una scusa, ora serve rimboccarci le maniche”

Le parole di Biraghi che guarda subito avanti dopo la sconfitta con l'Udinese

Il capitano viola Cristiano Biraghi ha commentato ai canali ufficiali viola la sconfitta con l'Udinese. Una gara storta che il terzino viola ha definito così: "Partita davvero strana, dopo due tiri loro eravamo 0-2. Noi abbiamo avuto tante occasioni ma oggi la porta sembrava chiusa. Anche nel secondo tempo abbiamo avuto chances per riaprirla e invece siamo andati addirittura sotto 4-0. Fa male come risultato ma non c'è tempo di piangere, da domani bisogna ripartire.