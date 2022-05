Biraghi: “Il destino per andare in Europa è ancora nelle nostre mani”

Le parole del capitano a fine partita

"Oggi i tifosi sono stati fantastici come sempre, dobbiamo ringraziarli, hanno fatto una coreografia spettacolare. Arrivavamo da troppe sconfitte e dovevamo reagire, penso che abbiamo fatto la partita migliore. Due gol segnati, zero subiti, bene così. Quest'anno sono cambiate tante cose, guardiamo al presente e non al passato. Oggi abbiamo vinto, il destino per andare in Europa è ancora nelle nostre mani, sarebbe coronare un sogno che nessuno immaginava a inizio anno e un obiettivo che non avevamo".