Biraghi e la lettera per la Fiorentina: “Milano la mia casa, ma a Firenze sono diventato grande”

Biraghi ha da poco lasciato la Fiorentina, direzione Inter. Ma il suo affetto per la maglia viola rimane ancora grande. L’ex terzino viola ha così deciso di scrivere una lettera alla Fiorentina tramite un post su Instagram. Ecco le sue parole:

Non posso negare che per me Milano e l’Inter – come ho sempre detto sia nelle conferenze stampa che in privato – sono casa mia. Ma Firenze e la Fiorentina non sono state e mai saranno una tappa di passaggio. Sono stati due anni esaltanti e difficili, di spensieratezza e di grande dolore. Sono stati gli anni in cui mi sono realizzato pienamente come calciatore e come uomo.

Abbiamo sfiorato l’Europa con una squadra completamente nuova, l’anno successivo abbiamo creduto fino alla fine di poter arrivare in finale di coppa Italia. Abbiamo vissuto tutti quanti insieme (società, squadra e città) uno dei momenti più difficili e toccanti della mia vita: la scomparsa di Davide.

Di Davide potrei parlare ore, senza mai ripetermi: fra i suoi insegnamenti quello di sorridere sempre, risolvere il problema e guardare sempre al futuro.

Il mio futuro si chiama Inter. Quasi un ritorno al passato. Non vedo l’ora di iniziare, di dimostrare che posso veramente tornare in quella che considero la mia prima casa, dove sono nato e cresciuto.

Ma prima di iniziare questa avventura voglio ringraziare Firenze e la Fiorentina non solo per avermi concesso questa opportunità professionale ma soprattutto per avermi fatto arrivare fino a qui. Sono stato bene. Sono diventato grande. Ed è per questo che Firenze rimarrà sempre la mia seconda casa.