Biraghi/2: “Il campionato non è ancora finito, oggi abbiamo fatto il massimo”

L'obiettivo è raggiunto, ma i viola vogliono onorare la maglia all'ultima di campionato

Dopo le parole a Dazn, arrivano anche quelle ai social ACF di Cristiano Biraghi "Oggi partita maschia, ultimamente le stiamo improntando tutte così, sappiamo che per raggiungere il nostro scopo prima dobbiamo mettere in campo l'aggressività e soltanto dopo il bel gioco. La voglia di aiutarsi e di non perdere i contrasti sono le cose più importanti. Abbiamo giocato per vincere come facciamo sempre, non pensando a quanto successo all'andata. Il Napoli è una grande squadra, noi abbiamo fatto il massimo. Ieri abbiamo festeggiato il mister, l'obiettivo è raggiunto ed il clima è più sereno, ma non per questo siamo già in vacanza. Dobbiamo onorare la maglia anche nell'ultima partita, la testa è ancora qui".