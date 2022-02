Biraghi/2: “Firenze stupenda, rimango sempre impressionato. Sui nuovi arrivati…”

"Io e la mia famiglia stiamo benissimo qua. E’ una città in cui si vive molto bene e soprattutto è stupenda."

Sui nuovi arrivati: “I nuovi sono arrivati da poco ma hanno già avuto modo di scendere in campo tutti e tre. Si sono già ambientati. Magari avranno bisogno di un po' più di tempo per imparare la lingua e i movimenti che chiede l’allenatore. Però come ho già detto, entrare in un gruppo già consolidato con un allenatore che ti mette così a tuo agio, rende molto più facile l'ambientamento. E' solo questione di giorni”