Bilanci Serie A: Fiorentina, Commisso contiene le perdite grazie a Mediacom

La Fiorentina è riuscita a contenere le perdite nel 2020/21: decisiva la sponsorizzazione con la Mediacom del patron Commisso

Questo quanto si legge in merito al bilancio della società gigliata. "La Fiorentina è riuscita a contenere le perdite a 10,4 milioni nel 2020-21, primo bilancio che segue la stagione sportiva dopo il -27,5 milioni dell’esercizio al 31 dicembre 2019". Decisiva - in tal senso - la sponsorizzazione con la Mediacomdel patron Rocco Commisso. Oltre ai 25 milioni di corrispettivo annuo, infatti, nel 2020-21 sono stati appostati 15 milioni di performance bonus. Sugli stipendi, schizzati a 85 milioni, hanno inciso non solo la quota parte del 2019-20 confluita nell’ultima stagione, ma anche la presenza di più staff tecnici contrattualizzati. Il club viola non è gravato da debiti con il sistema creditizio e può contare sul supporto dell’azionista. Oltre alla sponsorship (75 milioni spalmati su più stagioni), dal suo insediamento Commisso ha versato in conto capitale 144 milioni. Per un’iniezione complessiva di 219 milioni nelle casse della Fiorentina.