Biglietti Fiorentina-Inter, via alla vendita in prelazione: info e prezzi

La Fiorentina tornerà al Franchi martedì 21 settembre. Curve a 20€ in prelazione, 30€ per tutti gli altri

Redazione VN

Il calendario della Fiorentina presenta un'altra trasferta all'orizzonte per la squadra viola. Ma per il ritorno al Franchi bisognerà attendere pochi giorni in più perchè nel turno infrasettimanale della quinta giornata c'è Fiorentina-Inter Martedì 21 Settembre alle ore 20:45.

Oggi inizia la prima fase di vendita, dedicata agli Abbonati della stagione 2019/2020, i quali potranno acquistare ad un prezzo speciale fino ad un massimo di quattro biglietti per ogni transazione, purché ogni singolo utilizzatore risulti abbonato alla stagione 2019/2020. Questa fase terminerà Giovedì 16 Settembre alle ore 15, quando scatterà la vendita per tutti i tifosi viola (potranno acquistare massimo 4 biglietti per transazione).

I settori di Curva Fiesole e Curva Ferrovia, nel caso in cui ci fossero ancora biglietti disponibili dopo la fase di vendita agli abbonati 2019/2020, saranno acquistabili esclusivamente tramite l’utilizzo di InViola Card Gold. In entrambe le fasi di vendita sarà possibile acquistare, in tutti i settori dello stadio, 4 posti contigui per 4 persone congiunte tra loro contattando per e-mail il Fiorentina Point: fiorentinapoint@acffiorentina.it.

L’ingresso sarà concesso soltanto ai possessori di Green Pass COVID-19, ottenuto tramite: avvenuta vaccinazione con almeno una dose da 14 giorni; certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti l’evento; risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento. Sono esclusi dall’obbligo di Green Pass i minori di 12 anni ed i possessori di adeguata certificazione medica di esclusione dalla campagna vaccinale.