Bigica su Vlahovic: “Ragazzo splendido, quello che sta facendo non va sottovalutato”

Sul finire del Pentasport di Radio Bruno di questa sera, è intervenuto telefonicamente il tecnico della Primavera gigliata, Emiliano Bigica. Parlando della qualificazione dei suoi ragazzi alla finale di Coppa Italia, l’allenatore barese si è soffermato anche su Dusan Vlahovic, che ha avuto a sua disposizione durante la scorsa stagione:

Innanzitutto lo ringrazio, perché è sempre il nostro primo tifoso e ci segue con grande affetto. Fosse stato per lui, oggi avrebbe anche giocato con noi… E’ un ragazzo splendido, deve rappresentare un esempio per tutti i nostri giovani e non solo, perché la passione e la voglia di migliorare che mette ogni giorno nel suo lavoro è impressionante. Gli allenatori che ha avuto fin qui in Prima Squadra lo hanno e lo stanno gestendo nel modo migliore, non dimentichiamoci che è un classe 2000, un classe 2000 che tra l’altro ha già segnato fin qui 8 gol alla sua prima stagione tra i grandi.