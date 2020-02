Bigica: “Nel secondo tempo abbiamo concesso troppo. Dalle Mura? Un esempio”

Dopo la sconfitta casalinga patita contro l’Inter, Emiliano Bigica ha analizzato il momento del suo collettivo:

Abbiamo fatto un primo tempo più che buono, con diverse occasioni da gol che ahimé non siamo riusciti a concretizzare. Purtroppo nei primi 45′ per reggere i ritmi sostenuti che avevamo i ragazzi hanno speso molto in termini di energie, considerando anche l’impegno che avevamo avuto mercoledì in coppa. Ho fatto giocare cinque ragazzi freschi anche per questo, poi l’Inter, squadra forte ed ostica, nella ripresa ha iniziato ad aumentare la pressione per recuperare dallo svantaggio e ci siamo abbassati troppo. Dobbiamo migliorare sotto questo aspetto, abbiamo concesso troppo agli avversari, specie sulle fasce. Cosa serve per migliorare? Un po’ di continuità nei risultati, che nel girone di andata abbiamo anche avuto seppur con troppi pareggi. Basterebbero due vittorie di fila per stare più sereni in campo. Il campionato è difficile, ci sarà da lottare fino all’ultima giornata. Dobbiamo prepararci e crescere sotto il profilo mentale. Coppa Italia distrae? No, lo sappiamo che la nostra priorità è il campionato, ci ha dato fastidio sicuramente l’aver giocato tutte queste gare in modo così ravvicinato. Dalle Mura in prima squadra? E’ un esempio dentro e fuori dal campo, gli auguro di godersi questo momento, non dimentichiamoci che è un 2002 ed ha ancora molta strada da fare.