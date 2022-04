Bigica: “Il tifo di Salerno non può essere una giustificazione. Niente drammi”

"La Fiorentina è comunque in corsa per regolare un sogno ai tifosi Viola, non farei drammi."

"Rivedendo un po’ i gol, la Fiorentina non ha avuto un approccio alla gara importante. Verdi ha avuto subito due occasioni da gol, con i cambi è andata un po’ meglio. Purtroppo un errore individuale ha condizionato il risultato. Arechi? E' uno stadio che sa dare una grossa mano. Loro sono una squadra in crescita, con Nicola che gli sta stimolando al massimo. La Fiorentina è comunque in corsa per regolare un sogno ai tifosi Viola, non farei drammi. Già da mercoledì con l'aiuto del Franchi, penso che i Viola possano ritornare a vincere. La partita di oggi però non può essere giustificata per l'appoggio del "loro tifo", la Fiorentina oggi doveva fare risultato se vuole puntare a qualcosa di importante. Bianco? La Fiorentina ne ha diversi di giocatori bravi. La società si deve imporre e dire chi deve stare 5-6 mesi con la prima squadra in pianta stabile per poi ottenere un'occasione importante. A Firenze penso che la i Viola abbiamo avuto qualche giocatore che in prima squadra ci poteva stare..."