Bigica: “Che emozione sfidare il Bari. Tonali? Mi rivedo in lui. Legame forte con Firenze”

L’allenatore della Primavera Emiliano Bigica ha parlato così a Radio Bruno dal ritiro di Moena:

Fiorentina-Bari? E’ la prima volta che sfido la mia ex squadra da allenatore, ho sempre tifato per loro: vederli contro farà un certo effetto. Sono contento che siano di nuovo fra i professionisti, stanno costruendo una squadra molto forte e quindi auguro loro di risalire. Ho affetto per il Bari ma rappresento Firenze e la Fiorentina, vesto questi colori dal 1995 e mi sono tolto tante soddisfazioni.

Regista? Ce ne sono di due tipi: o uno che costruisce gioco e una diga, dipende da chi si ha. La prima squadra lavora sul 4-3-3, io lo scorso l’anno l’ho fatto ma davanti alla difesa avevo un incontrista. Sì, quando arrivai ero considerato come Tonali oggi: mi rivedo in lui.

Carriera? Sono convinto che da giocatore avrei potuto fare di più ma mi sono tolto tante soddisfazioni. Ma non ci voglio pensare al passato, ho imparato molto dai miei errori. A Firenze mi hanno allenato Ranieri, Malesani e Trapattoni: ho cercato di imparare da tutti loro.