Intervenuto a Radio Sportiva, il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha parlato brevemente anche dell’arrivo di Giuseppe Iachini alla Fiorentina:

Dopo un esonero non si sa se il nuovo allenatore riuscirà a mettere le cose a posto. Il potenziale c’è ma per la situazione attuale è difficile pensare ad altro che non sia una salvezza.