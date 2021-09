Biasin: “Italiano come De Zerbi, ma a volte serve piano B. Europa? Perché no”

La Fiorentina può lottare per l'Europa, ma qualche passo falso va messo in conto. L'opinione di Fabrizio Biasin

Nel corso del Pentasport su Radio Bruno, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin è intervenuto per commentare la sconfitta di ieri sera contro l'Inter e in generale le prospettive viola: "Possiamo riassumere così, un tempo e un po' per la Fiorentina, trentacinque minuti per l'Inter: Handanovic ha tenuto a galla la baracca nerazzurra, poi è venuta fuori l'esperienza e la qualità di un gruppo che sa gestire i momenti. Italiano? Da grande fan di De Zerbi credo che voglia ricalcare quel tipo di gioco, a volte però serve tarare la tattica in base all'avversario perché l'Inter ha reagito e la Fiorentina non ha trovato un piano B".