Biasin incorona Vlahovic: “È da top club. Prezzo? Vi dico la mia”

L'opinionista e tifoso interista esprime il suo apprezzamento per il serbo

Il giornalista Fabrizio Biasin è intervenuto a Radio Sportiva rispondendo ad alcune domande. Fra i temi toccati, anche il suo gradimento per Dusan Vlahovic, che non ha mai nascosto :

"In Europa quando un calciatore dimostra di essere forte, è considerato forte. Che abbia quindici o vent'anni. In questo senso ho pochi dubbi su Vlahovic, è un calciatore da grandissima squadra. Le valutazioni economiche, però, lasciano il tempo che trovano in questo momento. In questo calcio stroncato dalla pandemia i prezzi sono più una questione mediatica. Di certo, però, secondo me Vlahovic fa al caso di qualunque squadra europea."