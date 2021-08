Bianchi: “Italiano mi piace, è stato la scelta giusta. Ma servirà tempo”

Le idee dell'ex attaccante granata su Italiano e sulla Fiorentina che verrà

L'ex attaccante del Torino Rolando Bianchi ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno delle prospettive stagionali della Fiorentina di Italiano: "Sia Italiano e Juric sono due tecnici che mi piacciono molto. Italiano in particolare per me è stato la scelta giusta per il tipo di percorso che deve fare la Fiorentina. È uno che ha fatto bene ovunque è andato, ci sarà bisogno di tempo e pazienza per assimilare i meccanismi del suo gioco ma ripeto: mi sembra un'ottima scelta per i viola. Penso che la Fiorentina se sarà ben organizzata possa fare un ottimo campionato, anche perché la Serie A di quest'anno è un campionato di basso livello, ci sono tante squadre che non hanno formazioni importanti".