Bettiol: “Tifo Empoli, speriamo in un bel derby con la Fiorentina l’anno prossimo”

Il vincitore del Giro delle Fiandre 2019 Alberto Bettiol è intervenuto dal Meridiana Country Hotel di Calenzano in occasione del Giglio d’Oro per il ciclismo dove è stato premiato, e ha parlato anche di temi calcistici: “Abitando a Castelfiorentino tifo Empoli per motivi di vicinanza, anche per me quella con la Fiorentina anche è la gara più sentita. Faccio anche l’in bocca al lupo per la nuova gestione della Fiorentina, spero che ritorni ad essere ai suoi livelli, che appassioni di più i tifosi che si meritano una Fiorentina più avanti in classifica. Speriamo che l’anno prossimo ci sia un bel derby”.