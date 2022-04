Bertoni: “Viola, Europa possibile. Gonzalez? Il prossimo anno…”

Daniel Bertoni, ospite di Radio Bruno, ha raccontato le sue impressioni sul momento della Fiorentina in ottica Europa

"Non sono preoccupato, sono molto fiducioso: mi piace il calcio che fa Italiano. Lui è uno che va a cercare la partita, vuole la vittoria sempre, come fanno i grandi allenatori. Il 4-3-3 è simile a quello che giocavamo noi, anche se il calcio è cambiato molto. Gonzalez? Si impara presto come funziona in Italia, che gli arbitri sono attenti alle simulazioni, poi si entra nel circolo in cui ti bollano come cascatore. Credo che gli manchi un po’ segnare, penso che farà meglio il suo secondo campionato in viola. Cabral? Mi pare un giocatore di area, deve trovare la consapevolezza di poter fare tanti gol. Il primo anno in Serie A un po' si paga. L'Europa? Non sarà facile, ci sono partite difficili ma soprattutto in trasferta i viola non temono nessuno: ha la mentalità giusta e potrà qualificarsi tranquillamente se non sbaglierà l'approccio".