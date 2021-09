Bertoni: “Fiorentina in corsa per l’Europa, Gonzalez può percorrere le mie orme”

Le parole dell'ex bomber viola su quello che può essere considerato il suo erede

"Accettai di venire a Firenze per fare un salto di qualità nella mia carriera, dopo l'esperienza a Siviglia. Direi che ci sono riuscito, perché poi abbiamo sfiorato lo scudetto. Gli anni a Firenze sono anni che ricordo sempre con piacere. Oggi il calcio è cambiato, è diventato un business. La Serie A allora era il campionato migliore del mondo, si può dire che la proporzione con la Liga ora è all'opposto. E poi non c'erano così tanti accessi alle coppe europee. Mi ricordo che a Firenze dicevano 'meglio secondi che ladri', ma io avrei vinto anche volentieri... Chi mi piaceva di più in quella Fiorentina? Era una squadra molto equilibrata, il cervello era Pecci. Tornerò a Firenze non appena avrò risolto qualche questione personale. Gonzalez? Gli argentini hanno sempre dato un grande apporto alla Fiorentina, e Nico ha tutto il potenziale per proseguire il percorso che io ho avviato. E' un giocatore che ha inventiva e gol nelle gambe e nella testa, ha magia: Mi pare che la Fiorentina quest'anno possa entrare in competizione per l'Europa".