Bertolini: “La Supercoppa tra Juve e Fiorentina? Ci sarà tanto equilibrio”

Il tecnico dell’Italia femminile Milena Bertolini ha parlato ai media FIGC della sfida attesissima tra Fiorentina e Juventus in occasione della Supercoppa italiana, in programma domenica all’ora di pranzo a Cesena:

C’è grande attesa ed emozione per la partita tra bianconere e viola, una partita che sicuramente sarà spettacolare e divertente, ma dominata dall’equilibrio che esiste tra le due squadre. La Juve è in salute e gara dopo gara dimostra di crescere sempre più come collettivo, dal canto suo la Fiorentina è un gruppo molto forte con tante individualità importanti al suo interno.