Berni: “Sbagliato voler tenere Chiesa a tutti i costi. E Veretout è una perdita gravissima”

L’ex difensore della Fiorentina Fabrizio Berni ha commentato ai taccuini di TMW l’attualità di casa Fiorentina: “Personalmente non sono d’accordo di voler tenere Chiesa a tutti i costi come ha fatto finora Commisso. Anche perché se non è questo, il prossimo anno Chiesa andrà via e allora perchè non cederlo adesso per una cifra congrua e ricostruire la squadra? Alla Fiorentina serve una punta che abbia un rendimento superiore a Simeone e poi ricostruire totalmente il centrocampo. Quella di Veretout è una perdita gravissima. La nuova proprietà? Ha avuto il merito di ricreare un bell’ambiente. Ora però al di là dei sorrisi e degli show in America è il momento degli acquisti“.