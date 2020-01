Bergomi su Montella: “E’ una persona intelligente, il campo non gli sta dando ragione”

Intervenuto a TMW Radio, l’ex calciatore e opinionista di Sky Sport Beppe Bergomi ha parlato anche di Vincenzo Montella, esonerato da qualche settimana dalla Fiorentina: “Le idee che ha cercato di portare nel calcio Montella, dall’alimentazione a un certo tipo di allenamento, sono situazioni nuove che da noi fanno fatica a entrare nei giocatori abituati ad allenaersi in una certa maniera. Lui però resta convinto di questo e il campo purtroppo non gli dà ragione. Lo reputo una persona intelligente e c’è sempre tempo per modificare qualcosa, sia come allenamenti sul campo che come gestione del gruppo. Mi dispiace, a inizio carriera ha fatto davvero bene e ha dimostrato che l’allenatore lo sa fare”.