Beretta: “Vi racconto Spinazzola, sarebbe perfetto in viola. Cutrone? Se gioca con costanza…”

Consigliere in FIGC in quota AIAC, Mario Beretta è un profondo conoscitore del nostro calcio e a Radio Bruno Toscana ha raccontato – fra i temi trattati – anche le sue sensazioni sulla nuova Fiorentina di Rocco Commisso:

La stagione della Fiorentina? C’è stato qualche problema, altrimenti non sarebbe cambiato l’allenatore. Poi c’è stata una ripresa, ma l’entrata della nuova proprietà ha portato aria nuova. Non sono arrivati in un momento facile, ma la stagione può ancora chiudersi nel modo migliore. Iachini è un allenatore preparato, ha grandi qualità tecnico-tattiche e da subito abbiamo visto che cambiamenti ha apportato. Ha un carattere molto forte, conosce bene Firenze e i tifosi si riconoscono in lui: penso che per lui ci sia la possibilità di fare un buon lavoro in una piazza esigente.

Spinazzola? Ha grandi potenzialità, negli ultimi periodi ha avuto qualche infortunio di troppo, ora si è rimesso a posto. Abbiamo cominciato a Siena ad impostarlo come esterno offensivo a cinque prima e a quattro poi. Secondo me può fare ancora un passo in avanti per le sue potenzialità. Firenze può essere la piazza giusta per lui, anche se dipenderà da tante variabili: con l’esperienza che ha acquisito ormai è un giocatore già maturo.

Possibile scambio con Biraghi? Difficile dire chi ci guadagna a priori, sono due calciatori di qualità. Bisogna vedere chi si può adattare meglio alla situazione e come va la situazione della squadra.

Cutrone? In area è fortissimo, deve giocare con continuità e gli serve tanta costanza. La concorrenza è ampia a Firenze, quindi sta a lui ritagliarsi il miglior spazio.