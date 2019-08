Benvenuti nel calcio dei grandi. Sottil-Castrovilli: se son rose…

Proviamo a parlare di calcio giocato, lasciandosi alle spalle – operazione difficile a dir la verità – le sviste arbitrali di ieri sera e concentrandosi sui tanti spunti positivi che ha regalato la gara contro il Napoli. Si dice che, chi ben comincia, è a metà dell’opera. E meglio di così Sottil e Castrovilli non potevano iniziare la loro avventura in Serie A. Benvenuti nel calcio dei grandi.

Se la titolarità dell’esterno non era in dubbio vista la scarsa condizione fisica di Ribery, più clamore ha destato la presenza dell’ex Cremonese. Quarantadue anni in due, Riccardo e Gaetano hanno disputato una partita sontuosa contro un avversario infarcito di qualità, probabilmente il più difficile da affrontare alla prima giornata di campionato. I ragazzini terribili hanno dimostrato di poterci stare eccome nella nuova Fiorentina di Montella.

Il figlio d’arte ha fatto il diavolo a quattro sulla fascia destra. Serata difficile per Mario Rui, costretto spesso al fallo per fermarlo. Non a caso è stato proprio Sottil a procurare le prime tre ammonizioni partenopee. Il cambio di passo è impressionante. Emblematica l’accelerazione nel secondo tempo seguita dal cross rasoterra non sfruttato dall’attacco viola. Unica pecca: il pallone troppo “morbido” appoggiato a Lirola da cui è nato il 3-2 del Napoli. Le lezioni di Ribery non potranno che fargli bene. Dopo il 2-2 il francese ha impartito alcuni consigli a Riccardo, a testimonianza di quanto sia già forte il feeling tra i due. Contro il Genoa al Ferraris domenica prossima dovrebbe essere ancora Sottil il padrone della fascia destra. L’ex Bayern Monaco sarà al top dopo la sosta, a metà settembre, quando al Franchi arriverà la Juventus.

Benassi – se dovesse restare – dovrà correre e non poco per prendere il posto a Gaetano Castrovilli, subito nel vivo della partita grazie al rigore procurato al sesto minuto. Quantità e qualità, il ballerino è stato un gigante in mezzo a calciatori forti ed esperti come Allan, Zielinski e Fabian Ruiz. Sul penalty fischiato a Mertens molto è già stato detto e scritto, quindi non ci torniamo per evitare di farci del male.

Sottil-Castrovilli: se son rose…