Benevento, Gori avvisa la Fiorentina: “Abbiamo ritrovato l’atteggiamento giusto”

Pier Graziano Gori, portiere di 40 anni nella rosa del Benevento da tanti anni anche se non in maniera ininterrotta, ha parlato così a Ottogol:

Di quanto successo tra Insigne e Schiattarella non ne parliamo più, di cose se ne sono dette già troppe. Archiviamo tutto e andiamo avanti che è la cosa più importante. Il pareggio rimediato con lo Spezia muove la classifica e ci ha ridato il sorriso dopo tutto ciò che è successo. Siamo riusciti a ritrovare quell’atteggiamento perso dopo il punto clamoroso conquistato con la Roma. Con Napoli e Verona c’è stata una involuzione come atteggiamento. Il presidente ci ha dato grande carica e come sempre le sue parole sono state giuste. Dobbiamo essere consapevoli che ce la possiamo giocare tranquillamente. Fiorentina? Si tratta di una tappa fondamentale per il nostro cammino. Con l’atteggiamento ritrovato adesso sta a noi, abbiamo tutto nelle nostre mani per conquistare l’obiettivo.