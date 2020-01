Benassi: “Rammarico, ma possiamo giocarcela con tutti. Milenkovic mi ha detto…”

“Penso che il rammarico più grosso sia di non essere riusciti ad andare in vantaggio. Resta comunque una grande prestazione anche se dobbiamo migliorare sulla concentrazione. Abbiamo difeso in maniera ordinata, ci siamo messi subito a disposizione del mister ed i risultati si vedono, ma possiamo migliorare tanto. Ora pensiamo partita per partita e se stiamo bene possiamo giocarcela con tutti. Non abbiamo parlato del rigore su Caceres. Milenkovic ha detto che è stato toccato in area prima del loro secondo gol, ma Doveri sostiene che non c’era niente”

Così Marco Benassi in mixed zone dopo la sconfitta di San Siro.