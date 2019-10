Benassi e Ribery indisponibili a Pistoia: il motivo

Marco Benassi e Franck Ribery non saranno fra i protagonisti dell’amichevole fra Pistoiese e Fiorentina, in campo tra pochi minuti (diretta LIVE su Violanews.com): il centrocampista è stato colpito da un attacco influenzale, mentre la stella francese non è arruolabile in accordo col tecnico, che gli ha concesso del tempo per recuperare dai molteplici impegni dell’ultimo mese e svolgere un programma personalizzato.