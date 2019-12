Come rivela Radio Bruno, Marco Benassi non figura tra i titolari per la sfida contro la Roma a causa di un infortunio patito oggi in sede di rifinitura. Il giocatore sarà presente in panchina, ma non ha nessuna possibilità di subentro: un altro problema per l’organico viola, già vessato dalle assenze di Chiesa e Ribery e dalle non perfette condizioni di Castrovilli e di Badelj. In luogo della mezzala giocherà proprio il croato: LA FORMAZIONE UFFICIALE