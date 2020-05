Benassi/1: ” L’addio al Torino fu difficile. Ripartenza? Prima la salute, so cosa hanno vissuto i miei compagni.”

Marco Benassi, centrocampista Fiorentina, ha parlato in esclusiva a Radio Sportiva.

Cosa ti è mancato di più in queste settimane di lockdown?

Sicuramente la quotidianità che avevo prima, cioè quello che faccio da nove-dieci anni a questa parte. Andare al campo, vedere i miei compagni, fare allenamento, prendersi in giro, fare le partite. Noi giocatori abbiamo perso quello che abbiamo sempre fatto, è dura, però purtroppo in questo momento bisogna fare così perché ci sono altre priorità.

Rakitic ha detto che sarebbe disposto a correre il rischio pur di riprendere a giocare. Sei d’accordo con lui?

Sinceramente no. Penso che il calcio possa essere visto come una passione o un lavoro, ma ho sempre messo davanti a tutto la salute. Alla Fiorentina abbiamo avuto la sfortuna di avere qualche caso, anche abbastanza grave, ho saputo quello che hanno vissuto e quindi non vorrei mai mettere a rischio la mia famiglia. Prima bisogna tornare alla sicurezza, poi si può ricominciare.

Lockdown anche come momento di riflessione. Qualche rimpianto nella tua carriera?

Nessuno. All’inizio ci rimasi male quando dovetti andar via dal Torino, l’ambiente dove sono cresciuto di più e mi sono rilanciato. Poi una volta arrivato a Firenze, con l’ambiente e le persone che ho trovato ed il percorso che sto facendo, non posso definirlo un rimpianto.

Quanto manca e cosa manca alla Fiorentina per alzare l’asticella e puntare all’Europa?

La continuità nei risultati. Anche negli anni passati abbiamo fatto buoni risultati e poi steccato gare fondamentali che sembravano scontate. Speriamo che l’anno prossimo si possa iniziare questo percorso.

LEGGI QUA L’ALTRA PARTE DELL’INTERVISTA: “CON COMMISSO SIAMO RIPARTITI DA CAPO. CASTROVILLI UN TOP PLAYER, SOTTIL DIVENTERA’ FORTISSIMO.”