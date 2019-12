FOTO – “Bella visita della Fiorentina al Meyer. Grande legame con la squadra viola”

Questa mattina la Fiorentina ha fatto visita ai bambini dell’ospedale Meyer. Erano presenti Rocco Commisso (insieme alla moglie e al figlio), Joe Barone, Giancarlo Antognoni, Vincenzo Montella, Federico Chiesa, Pol Lirola, Dalbert, Antonio Cincotta, Alice Parisi, Alia Guagni e Ilaria Mauro.

Il direttore generale del Meyer, Alberto Zanobini, ha poi parlato così a Radio Bruno Toscana:

E’ stata una bellissima visita che ha inaugurato le feste di Natale al Meyer. E’ una cosa molto bella non solo per i bambini e i genitori, ma anche per lo staff dell’ospedale. Grazie al grande cuore di Commisso si è creato un legame che così grande non era mai stato tra Fiorentina e Meyer.