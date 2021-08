Bella e con anima. La Fiorentina di Gonzalez e Vlahovic farà innamorare i tifosi

Bella e spensierata: la Fiorentina di Italiano si prende la scena

Sono passate solo due giornate, ma la Fiorentina presenta il marchio Italiano in chiara evidenza. Fa sorridere pensare come il tecnico sia già entrato prepotentemente nella testa dei giocatori, il sorriso si allarga ancora di più se si pensa alla prestazione sfoderata dai viola contro il Torino. La gara contro la Roma aveva già mandato dei segnali che la Fiorentina con i granata ha saputo trasformare in fatti. Bella, è questa la prima Fiorentina che in un Franchi finalmente "riempito" dai tifosi diverte e gioca spensierata. E finalmente si vede chiarissima un'identità che da troppo tempo mancava a questa squadra, ancora prima di calciatori del livello di Nico Gonzalez.