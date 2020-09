Batistuta ricorda: “Edmundo al Carnevale fu l’inizio della mia fine alla Fiorentina”

E’ uscito in questi giorni su Prime Video il docufilm “El Numero Nueve – Gabriel Omar Batistuta” che ripercorre la vita e la carriera dell’ex bomber della Fiorentina. Che in un passaggio del suo racconto torna sulla stagione 1998/99, quando i viola lottarono per la testa del campionato per buona parte della stagione:

Succede che io mi lesiono un ginocchio e un compagno che giocava come attaccante e che sarebbe stato molto importante per noi decide di andarsene a ballare al Carnevale (Edmundo, ndr). E questa cosa viene permessa dai dirigenti, che è la cosa grave. L’ho vissuto come un tradimento. Sono rimasto nella Fiorentina a lottare, ma quello fu l’inizio della fine della mia storia con la Fiorentina come squadra. Alla fine sono andato alla Roma nonostante a Firenze mi sentissi come un re.