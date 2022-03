Batistuta: “Italiano ha capito il mondo Fiorentina. Europa? Difficile quest’anno”

Parla il grande bomber viola

A margine della presentazione del nuovo Franchi, Gabriel Omar Batistuta ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Non mi sarebbe piaciuto se la Fiorentina fosse andata altrove, questa soluzione mi sembra la più giusta e io potrò continuare a dire che ho segnato in questo stadio. Il Franchi aveva bisogno di una pulitina di faccia, la sua casa è quella , da un'altra parte non si sarebbe potuto vedere. Il legame con Firenze è incredibile, vengo ripagato ora della scelta fatta di restare per quasi tutta la carriera".

Poi si è concentrato sui temi di campo: "La Fiorentina ultimamente ha ripreso ad avere un'identità di gioco, ma penso che quest'anno sarà un po' difficile andare nelle coppe per come sta andando il campionato. Non sempre si è lavorato in linea con le ambizioni, se i risultati non arrivano subito bisogna insistere. Italiano per temperamento è un allenatore da Fiorentina, ha capito come si muove il mondo viola. Si vede cosa vuole portare, ha un'idea su cui lavorare e questo mi sembra positivo, è un allenatore che va benissimo per la Fiorentina".