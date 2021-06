Basile:”In America le critiche danno fastidio. Antognoni non è un soprammobile”

Massimo Basile ha parlato della situazione in casa Fiorentina, soffermandosi sulla presidenza e su Giancarlo Antognoni.

Poi su Antognoni: "Sta mettendo la discussione sul piano dei tifosi, secondo me la trattativa è ad un buon punto. Io non vedo Giancarlo come un soprammobile, a me da quello che risulta è stato lui a proporre Quarta tramite Passarella. Uno come Kokorin Antognoni non te lo proponeva. Stesso discorso per Castrovilli in nazionale. Appena Pellegrini si è fatto male, è stato lui ad alzare il telefono per contattare Mancini e convincerlo a chiamare il centrocampista viola."