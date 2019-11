Basile: “Stadio? Novità entro dicembre. Ibra? In MLS giocava in pantofole, ma in Serie A…”

Nel corso del Pentasport è intervenuto, da New York, Massimo Basile, corrispondente di Cor. Sport e Repubblica.

Addio di Ibrahimovic al Galaxy: “Il tweet di oggi (LEGGI QUI) è in linea con il personaggio. Arrivato a Los Angeles disse che in questa città c’erano un re, Lebron, e un dio, lui. Ha quell’aria strafottente, ti tratta da “minus habens”, ma poi ti dice cose di grande senso calcistico. In una battuta che ho scambiato con lui, dopo la netta affermazione del Barcellona nella partita d’andata col Liverpool, in Champion, mi disse che sarebbe passata la squadra di Klopp e, in effetti, il ritorno gli ha dato ragione”.

“Oggi ho letto su un giornale italiano che con Ibrahimovic il Milan potrebbe fare un’operazione da 60 mln. Il Bologna sicuramente segue molto da vicino Ibra che ha parlato con Mihajlovic, suo grande amico, ma non si è impegnato con loro. Alla Fiorentina più che altro, al momento, manca un giocatore di raccordo tra centrocampo ed attacco. L’operazione Ibra sarebbe un’ ipotesi affascinante, ma non dimentichiamo che ha 38 anni e viene da due stagioni in MLS che non è esattamente un campionato probante, giocava in pantofole”.

Novità centro sportivo e nuovo stadio: “Da quello che so il percorso sullo stadio sta andando avanti, adesso tutti concentrati a dare il via ufficiale al progetto C.S, ma mi aspetto novità entro dicembre per lo stadio alla Mercafir. Commisso è un uomo molto concreto, non vende fumo, vuol fare le cose. Ormai abbiamo imparato a conoscerlo, lui e il suo staff stanno lavorando per stringere i tempi”.