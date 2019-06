Basile: “Fiorentina-Batistuta d’accordo su tutto, tranne i soldi”

Il giornalista corrispondente dagli Stati Uniti Massimo Basile è intervenuto in collegamento al Pentasport di Radio Bruno Toscana per commentare l’incontro tra Batistuta e Commisso per la nuova Fiorentina:

“De Rossi penso che sarebbe un personaggio perfetto per tenere unito lo spogliatoio. Da un punto di vista atletico invece non so quante garanzie potrebbe dare. Mi piacerebbe qualcosa di più fresco e giovane. Tra Borja e De Rossi sceglierei lo spagnolo, anche lui in grado di fare da collante per il nuovo gruppo.

Hanno trovato l’accordo su tutto tranne che sui soldi. Per il ruolo di Batistuta c’era l’accordo per uomo-immagine, responsabile societario con la Uefa. Commisso e Barone sono innamorati di Antognoni ed infatti il dirigente viola quest’anno avrà un ruolo più tecnico. Batistuta invece ha dalla sua la fama in tutto il mondo e avrebbe anche il ruolo di supervisore del mercato in Argentina e in Sud America.

Su Batistuta rimango fiducioso e che raggiunga la nuova presidenza e la squadra durante la tournée americana. Da quel che mi risulta la richiesta economica del Re Leone è stata molto alta, tanto da lasciare spiazzata la nuova presidenza. Da quello che filtra da New York la Fiorentina si impegnerà in modo deciso sul mercato dal primo di Luglio, quando il Ds Daniele Pradè potrà compiere il proprio ruolo a tutti gli effetti”.