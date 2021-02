Basile: “Spero in una rivoluzione in estate, operazione Amrabat è il segnale che ci sono le potenzialità”

Massimo Basile, noto giornalista fiorentino e corrispondete in USA, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

“Sono ottimista per il futuro della Fiorentina, la proprietà è solida e questa è una certezza. Adesso ci aspettiamo il salto di qualità, perchè il progetto tecnico non è esaltante come la parte economica della società. Dobbiamo arrivare ad avere giocatori che vorranno arrivare alla Fiorentina, e non andarsene. In questo momento c’è grande disparità tra la parte societaria. La Fiorentina deve crescere in tutti i campi contemporaneamente. Inter? La partita, personalmente, mi ha fatto male. Non ho mai avuto la sensazione di poter fare punti, ma fa parte di questa stagione di assestamento. Ancora non siamo una squadra, credo ci sia qualcosa di più profondo, non spiegabile con le sole assenze. Non ho dubbi che la Fiorentina possa salvarsi tranquillamente, ma serviranno prestazioni convincenti. Spero che la prossima stagione possa nascere davvero qualcosa di nuovo e di bello. Mi aspetto una rivoluzione nella rosa nella prossima stagione, questi sembrano essere stati presi solo per la necessità del momento. L’operazione Amrabat è il segnale che le potenzialità ci sono tutte”.