Basile: “Sabato Commisso farà domande chiare alla città. Campi, società stupita: parlano tutti”

Massimo Basile, giornalista fiorentino a New York, ha parlato al Pentasport di Radio Bruno:

Anche i Della Valle volevano fare lo stadio, con toni e modi più pacati di Commisso, ma avevano la stessa idea e alla fine hanno dovuto rinunciare. Rocco ha entusiasmo, sente l’energia della piazza mentre i Della Valle erano più distaccati. Loro si sentivano in credito verso la piazza, volevano riconoscenza. Con la stadio la Fiorentina crescerebbe in maniera strutturale, ma prima di questo ci saranno ancora investimenti perché Commisso ha voglia di vincere. Sabato Rocco parlerà, mi aspetto che ponga della domande alla città a cui si dovrà rispondere in maniera chiara. Stadi in Italia? Non va dimenticato cosa succede nelle altre città, è un passaggio importante. La società è colpita da una cosa: da quando hanno accelerato per lo stadio a Campi, tutti i politici e gli imprenditori hanno parlato. Mi risulta che al primo incontro fra Commisso e Nardella il sindaco disse al suo staff che non aveva mai visto tirar fuori così tante idee. Soluzione vicenda stadio? Vedo Campi Bisenzio o una soluzione X, ma Campo di Marte non la vedo praticabile.