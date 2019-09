Basile: “Corvino non ha deciso di andar via, Barone duro con lui”

Il giornalista di Repubblica e Corriere dello Sport, corrispondente da New York, Massimo Basile, ha parlato così a Radio Bruno Toscana:

Mi sorprende la velocità con cui la Lega Serie A ha deciso di aprire un proprio ufficio a New York, ma rispetto ad altri campionati la Serie A è in ritardo. Rocco e Joe erano preoccupati di non essere accettati dalla città, più che altro per le origini calabresi, non per la fede bianconera. Commisso non dice cose banali, passa dal tono ironico ad un tono freddo per analizzare i bilanci.

Sullo stadio lui sa tutto. E’ contento che sia stato trovato presto per l’accordo per il centro sportivo a Bagno a Ripoli, ha sempre creduto al centro sportivo. Barone e Commisso sono legati al tessuto fiorentino.

Ho letto le parole di Corvino, ha detto che ha deciso lui di venir via, ma sapete che non è stato così: Barone è stato duro con lui.